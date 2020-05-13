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Коронавирус в Украине

В Украине почти 16,5 тыс. больных COVID-19, за сутки выздоровело рекордное количество пациентов (КАРТА)

13 мая 2020, 09:40
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Коронавирус в Украине диагностирован уже у 16 ​​тыс. 425 человек, среди них 1 тыс. 130 детей и 3 тыс. 208 медиков. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 402 человек, из них 25 детей и 94 медработника. Были госпитализированы 174 новых больных.

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 14 летальных случаев, но в то же время установлен рекорд по количеству новых выздоровевших — 343 человека. Об этом 13 мая во время ежедневного онлайн-брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

В целом умерли 439 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). Выздоровевших в Украине 3 тыс. 716 пациентов, в том числе 935 медработников.

Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:



  • Винницкая область — 628 случаев;
  • Волынская область — 510 случаев;
  • Днепропетровская область — 773 случая;
  • Донецкая область — 102 случая;
  • Житомирская область — 530 случаев;
  • Закарпатская область — 764 случая;
  • Запорожская область — 331 случай;
  • Ивано-Франковская область — 1144 случая;
  • Кировоградская область — 428 случаев;
  • г. Киев — 1960 случаев;
  • Киевская область — 1049 случаев;
  • Львовская область — 870 случаев;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 225 случаев;
  • Одесская область — 680 случаев;
  • Полтавская область — 257 случаев;
  • Ровенская область — 1045 случаев;
  • Сумская область — 157 случаев;
  • Тернопольская область — 1028 случаев;
  • Харьковская область — 672 случая;
  • Херсонская область — 165 случаев;
  • Хмельницкая область — 196 случаев;
  • Черновицкая область — 2444 случая;
  • Черкасская область — 346 случаев;
  • Черниговская область — 79 случаев.

Коронавирус в Украине. Карта: ЦОЗ

За последние сутки было сделано более 7 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус. Всего за весь период эпидемии в Украине сделано уже 192 тыс. таких тестов. На амбулаторном лечении находится 11 тыс. 241 пациент, из них 925 детей и 2 тыс. 637 медработника.


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