Коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n138092-v-ukraine-pochti-16-5-tys-bolnyh-covid-19-za-sutki-vyzdorovelo-rekordnoe-kolichestvo-pacientov.html

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Коронавирус в Украине диагностирован уже у 16 ​​тыс. 425 человек, среди них 1 тыс. 130 детей и 3 тыс. 208 медиков. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 402 человек, из них 25 детей и 94 медработника. Были госпитализированы 174 новых больных.

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 14 летальных случаев, но в то же время установлен рекорд по количеству новых выздоровевших — 343 человека. Об этом 13 мая во время ежедневного онлайн-брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

В целом умерли 439 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). Выздоровевших в Украине 3 тыс. 716 пациентов, в том числе 935 медработников.

Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:

Винницкая область — 628 случаев;

Волынская область — 510 случаев;

Днепропетровская область — 773 случая;

Донецкая область — 102 случая;

Житомирская область — 530 случаев;

Закарпатская область — 764 случая;

Запорожская область — 331 случай;

Ивано-Франковская область — 1144 случая;

Кировоградская область — 428 случаев;

г. Киев — 1960 случаев;

Киевская область — 1049 случаев;

Львовская область — 870 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 225 случаев;

Одесская область — 680 случаев;

Полтавская область — 257 случаев;

Ровенская область — 1045 случаев;

Сумская область — 157 случаев;

Тернопольская область — 1028 случаев;

Харьковская область — 672 случая;

Херсонская область — 165 случаев;

Хмельницкая область — 196 случаев;

Черновицкая область — 2444 случая;

Черкасская область — 346 случаев;

Черниговская область — 79 случаев.

За последние сутки было сделано более 7 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус. Всего за весь период эпидемии в Украине сделано уже 192 тыс. таких тестов. На амбулаторном лечении находится 11 тыс. 241 пациент, из них 925 детей и 2 тыс. 637 медработника.