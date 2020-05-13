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В Украине почти 16,5 тыс. больных COVID-19, за сутки выздоровело рекордное количество пациентов (КАРТА)https://racurs.ua/n138092-v-ukraine-pochti-16-5-tys-bolnyh-covid-19-za-sutki-vyzdorovelo-rekordnoe-kolichestvo-pacientov.htmlРакурс
Коронавирус в Украине диагностирован уже у 16 тыс. 425 человек, среди них 1 тыс. 130 детей и 3 тыс. 208 медиков. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 402 человек, из них 25 детей и 94 медработника. Были госпитализированы 174 новых больных.
За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 14 летальных случаев, но в то же время установлен рекорд по количеству новых выздоровевших — 343 человека. Об этом 13 мая во время ежедневного онлайн-брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
В целом умерли 439 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). Выздоровевших в Украине 3 тыс. 716 пациентов, в том числе 935 медработников.
Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:
- Винницкая область — 628 случаев;
- Волынская область — 510 случаев;
- Днепропетровская область — 773 случая;
- Донецкая область — 102 случая;
- Житомирская область — 530 случаев;
- Закарпатская область — 764 случая;
- Запорожская область — 331 случай;
- Ивано-Франковская область — 1144 случая;
- Кировоградская область — 428 случаев;
- г. Киев — 1960 случаев;
- Киевская область — 1049 случаев;
- Львовская область — 870 случаев;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 225 случаев;
- Одесская область — 680 случаев;
- Полтавская область — 257 случаев;
- Ровенская область — 1045 случаев;
- Сумская область — 157 случаев;
- Тернопольская область — 1028 случаев;
- Харьковская область — 672 случая;
- Херсонская область — 165 случаев;
- Хмельницкая область — 196 случаев;
- Черновицкая область — 2444 случая;
- Черкасская область — 346 случаев;
- Черниговская область — 79 случаев.
За последние сутки было сделано более 7 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус. Всего за весь период эпидемии в Украине сделано уже 192 тыс. таких тестов. На амбулаторном лечении находится 11 тыс. 241 пациент, из них 925 детей и 2 тыс. 637 медработника.