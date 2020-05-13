Рада собралась принять «антиколомойский» законопроект и заслушать отчет главы Нацбанка (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Рада собралась принять антиколомойский законопроект и заслушать отчет главы Нацбанка

https://racurs.ua/n138088-rada-sobralas-prinyat-antikolomoyskiy-zakonoproekt-i-zaslushat-otchet-glavy-nacbanka-translyaciya.html

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Верховная Рада 13 мая собралась на внеочередное заседание для того, чтобы окончательно принять антиколомойский законопроект, проект закона об оборонных закупках, заслушать представителей Кабмина в ходе «Часа вопросов к правительству» и доклад главы Нацбанка Якова Смолия. Сегодняшнее заседание украинского парламента созвано по требованию 158 народных депутатов.

Также нардепы планируют в среду рассмотреть проекты законов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, совершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности и правовых основ деятельности Нацгвардии и ряд других.

Кроме этого, парламентарии могут принять постановление об обращении к парламентам иностранных государств по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

По данным СМИ, доклад главы НБУ Смолия может стать стартом для процедуры его отставки в угоду олигарху Игорю Коломойскому, который стремится сменить руководство Нацбанка на более лояльное. У Зеленского якобы не планируют «как-то серьезно трогать олигарха», процесс конфискации его активов в счет долгов перед «ПриватБанком» и НБУ никто не инициирует.