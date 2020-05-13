Зарплати медиків: Шмигаль пояснив борги «незрозумілим перекиданням папірцями», фото — Главком

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Зарплати медиків, яким нарахували надбавки за боротьбу із корнавірусом, досі не виплатили через бюрократичні перепони. Міністерство охорони здоров’я і Держпраці проводять перевірку нарахувань коштів.

Про це повідомив сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який у Раді звітував перед нардепами щодо виплат 300% надбавок медикам.

За його словами, належні гроші медики отримали тільки у декількох регіонах, хоча уряд ще минулого місяця перерахував усі необхідні кошти. Доплати здійснені за березень. Відбувається нарахування доплат за квітень.

Замість того щоб забезпечити лікарів доплатами, розпочалось якесь незрозуміле перекидання папірцями, гальмування процесів. Усі області мають однакові умови, інструкції, — розповів Шмигаль.

Це питання, за його словами, «на контролі в президента особисто, в прем'єр-міністра особисто, в міністра охорони здоров’я» і прем'єр очікує від міністра охорони здоров’я Максима Степанова звіт щодо кожної області і лікарні, які мають отримати доплати.

У МОЗ повинні сформувати списки щодо кожної лікарні і показати, хто і як отримав, — сказав очільник Кабміну.

Високопосадовці вже не вперше пояснюють відсутність доплат лікарям. Сьогодні на брифінгу міністр Степанов розповів, що невиплата надбавки за березень лікарям, котрі працюють із хворими на COVID-19, сталася через бюрократичні перепони, а зарплата за квітень має бути перерахована в повному обсязі згідно з укладеними лікарнями договорами з НСЗУ щодо лікування COVID-19.

Степанов наголосив, що в подальшому з виплатою обіцяних надбавок затримок не передбачається.

Учора на Банковій зібрали спеціальну нараду з цього приводу. Президент Володимир Зеленський за її підсумками заявив, що надбавки не виплатили через «юридичну колізію». Буцімто низка регіонів у цьому питанні керувалися наказом Мінсоцполітики від 2003 року, згідно з яким надбавки нараховувалися за погодинну роботу. Однак виплати за квітень відбуваються за іншою формулою — через підписані з Національною службою здоров’я договори. Тому медзакладам, які беруть участь у боротьбі з COVID-19, потрібно укласти договори з НСЗУ.