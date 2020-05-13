Плівки Єрмака. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n138102-plivky-iermaka-rozsliduvaty-spravu-teper-bude-sbu-dokument.html

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«Плівки Єрмака» тепер буде розслідувати Служба безпеки України (СБУ). Матеріали кримінального провадження щодо брата глави Офісу президента Дениса Єрмака передали до цього правоохоронного органу.

Спочатку кримінальне провадження розслідувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), проте пізніше матеріали передали в Нацполіцію. Після цього стало відомо, що Нацполіція вирішила передати кримінальне провадження до СБУ. Про це повідомляє юридична компанія «Міллер» в Facebook, що захищає інтереси народного депутата Гео Лероса, який оприлюднив відеозаписи з Денисом Єрмаком.

22 квітня заступник генерального прокурора визначив підслідність цього кримінального провадження за головним слідчим управлінням Служби безпеки України. Таким чином, зараз органом попереднього слідства, відповідальним за розслідування кримінального провадження, є СБУ.

З огляду на те, що САП передала матеріали до Національної поліції 17 квітня, справа була в Нацполіції менше тижня. Причини чергової зміни органу попереднього розслідування не повідомляються.

Нагадаємо, раніше САП перекваліфікувала справу про так звані «плівки Єрмака» зі «зловживання впливом» (ч. 2 ст. 369−2 Кримінального кодексу) на «шахрайство» (ст. 190 Кримінального кодексу).