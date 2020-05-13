Офіс генпрокурора відкрив провадження проти МОЗ. Фото: Факти

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Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо можливих незаконних дій працівників Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) під час закупівлі медичних захисних костюмів за завищеними цінами.

Кримінальне провадження було відкрито за запитом народного депутата від фракції «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відповідний документ.

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження 5 травня за ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України «за фактами замаху на розкрадання державного майна і зловживанням службового становища, що спричинили тяжкі наслідки». Кримінальне провадження відкрито за статтями про умисне вбивство, розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, яке призвело до тяжких наслідків.

Досудове розслідування проводитиме головне слідче управління Нацполіції України. Терміни досудового розслідування у документі не зазначаються.

Нагадаємо, раніше на закупівлю захисних костюмів з Китаю звернула увагу нардеп із фракції «Голос» Олександра Устінова. Вона повідомила, що найближчим часом до України надійдуть 4,7 тис. костюмів, які закупили за ціною 12 дол./шт (близько 300 грн). МОЗ, за словами Устінової, розраховувало, що вартість одного костюму становитиме близько 400 грн, однак держпідприємству «Медичні закупівлі», яке мало закупити ці костюми, вдалося домовитися з українським виробником про постачання костюмів на 40% дешевше — по 245 грн/шт. Таким чином, економія склала б 13,7 млн грн. Однак міністр охорони здоров’я Максим Степанов відмовився підписувати відповідні документи, зазначає Устінова.