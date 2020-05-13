Офис генпрокурора открыл дело против Минздрава. Фото: Факты

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Офис генерального прокурора открыл уголовное производство относительно возможных незаконных действий работников Министерства здравоохранения при закупке медицинских защитных костюмов по завышенным ценам.

Уголовное производство было открыто по запросу народного депутата от фракции «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко. Об этом он написал в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующий документ.

Офис генпрокурора открыл уголовное производство 5 мая по ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины «по фактам покушения на хищение государственного имущества и злоупотребления служебного положения, которые повлекли за собой тяжелые последствия». Уголовное производство открыто по статьям об умышленном убийстве, растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям.

Досудебное расследование будет проводить главное следственное управление Нацполиции Украины. Сроки досудебного расследования в документе не указываются.

Напомним, ранее на закупку защитных костюмов из Китая обратила внимание нардеп из фракции «Голос» Александра Устинова. Она сообщила, что в ближайшее время в Украину поступят 4,7 тыс. костюмов, которые закупили по цене 12 долл./шт (около 300 грн). Минздрав, по словам Устиновой, рассчитывал, что стоимость одного костюма составит около 400 грн, однако госпредприятию «Медицинские закупки», которое должно закупить эти костюмы, удалось договориться с украинским производителем о поставках костюмов на 40% дешевле — по 245 грн/шт. Таким образом, экономия составила бы 13,7 млн грн. Однако министр здравоохранения Максим Степанов отказался подписывать соответствующие документы, отмечает Устинова.