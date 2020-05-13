Выборы в Киеве: с кем "слуга" Тищенко хочет «сделать их вместе» в столице, фото — УП

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Выборы в Киеве от партии «Слуга народа» курирует нардеп Александр Корниенко, но у этой политической силы еще нет кандидата на должность мэра.

Нардеп СН Николай Тищенко, которого СМИ также записывали в вероятные кандидаты, рассказал о политической ситуации вокруг выборов в столице и подготовке партии власти к ним.

Тищенко в интервью УП заявил, что готов принять предложение пойти в мэры, «если ему поверит партия». В Киеве, по его словам, работает «гибкая и подвижная команда». Она разрабатывает концепцию выборов, городской штаб СН возглавляет сам Тищенко, а кампанией занимается один из лидеров партии Александр Корниенко.

Команду «слуг» в Киеве Тищенко считает «одной из самых концептуальных в стране», а месседж «Сделаем их вместе» — актуальным и для будущих выборов в столице.

Относительно собственного вероятного участия в выборах Тищенко высказывается очень запутанно. Он рассказал, что проблемы города знакомы ему не понаслышке, он «трогает их руками», «чувствует на запахи».

Мне иногда очень сложно свои человеческие эмоции скрыть в какие этакие рамки и вот эту коробочку политика. Поэтому иногда мне очень много хочется сказать нашим украинцам. Хочу, чтобы каждому киевлянину было удобно жить в своем городе. Это наш дом, — рассказал нардеп.

На прямой вопрос о кандидате партии «командный человек» Тищенко не ответил — «это партия будет решать».

На своих кумовских отношениях с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком Тищенко предлагает не спекулировать. Мол, они знакомы более 30 лет, но нардеп отметил, что у них «профессиональные отношения».

По мнению Тищенко то, что у Ермака нормальные отношения с действующим мэром Виталием Кличко, «ничего не значит».