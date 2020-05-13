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Кум Ермак и концептуальная команда: с кем «слуга» Тищенко хочет «сделать их вместе» в Киевеhttps://racurs.ua/n138099-kum-ermak-i-konceptualnaya-komanda-s-kem-sluga-tischenko-hochet-sdelat-ih-vmeste-v-kieve.htmlРакурс
Выборы в Киеве от партии «Слуга народа» курирует нардеп Александр Корниенко, но у этой политической силы еще нет кандидата на должность мэра.
Нардеп СН Николай Тищенко, которого СМИ также записывали в вероятные кандидаты, рассказал о политической ситуации вокруг выборов в столице и подготовке партии власти к ним.
Тищенко в интервью УП заявил, что готов принять предложение пойти в мэры, «если ему поверит партия». В Киеве, по его словам, работает «гибкая и подвижная команда». Она разрабатывает концепцию выборов, городской штаб СН возглавляет сам Тищенко, а кампанией занимается один из лидеров партии Александр Корниенко.
Команду «слуг» в Киеве Тищенко считает «одной из самых концептуальных в стране», а месседж «Сделаем их вместе» — актуальным и для будущих выборов в столице.
Относительно собственного вероятного участия в выборах Тищенко высказывается очень запутанно. Он рассказал, что проблемы города знакомы ему не понаслышке, он «трогает их руками», «чувствует на запахи».
Мне иногда очень сложно свои человеческие эмоции скрыть в какие этакие рамки и вот эту коробочку политика. Поэтому иногда мне очень много хочется сказать нашим украинцам. Хочу, чтобы каждому киевлянину было удобно жить в своем городе. Это наш дом, — рассказал нардеп.
На прямой вопрос о кандидате партии «командный человек» Тищенко не ответил — «это партия будет решать».
На своих кумовских отношениях с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком Тищенко предлагает не спекулировать. Мол, они знакомы более 30 лет, но нардеп отметил, что у них «профессиональные отношения».
По мнению Тищенко то, что у Ермака нормальные отношения с действующим мэром Виталием Кличко, «ничего не значит».
Мы, во-первых, ни с кем не договариваемся. Мы выстраиваем профессиональные отношения для того, чтобы киевляне чувствовали себя комфортно, — сказал Тищенко.