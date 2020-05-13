Кум Єрмак і концептуальна команда: з ким Тищенко хоче «зробити їх разом» у Києві, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n138099-kum-iermak-i-konceptualna-komanda-z-kym-sluga-tyschenko-hoche-zrobyty-yih-razom-u-kyievi.html

Ракурс

Вибори у Києві від партії «Слуга народа» курує нардеп Олександр Корнієнко, але у цієї політичної сили ще немає кандидата на посаду міського голови.

Нардеп СН Микола Тищенко, якого ЗМІ також записували у ймовірні кандидати на посаду мера, розповів про політичну ситуацію навколо виборів у столиці і підготовку партії влади до них.

Тищенко в інтерв’ю УП заявив, що готовий прийняти пропозицію піти в мери, «якщо йому повірить партія». У Києві, за його словами, працює «гнучка і рухлива команда». Вона розробляє концепцію виборів, міський штаб СН очолює сам Тищенко, а кампанією займається один з лідерів партії Олександр Корнієнко.

Команду «слуг» у Києві Тищенко вважає «однією з найбільш концептуальних в країні», а меседж «Зробимо їх разом» — актуальним і для майбутніх виборів у столиці

Щодо власної ймовірної участі у виборах, то Тищенко висловлюється дуже заплутано. Він розповів, що проблеми міста знайомі йому не з чуток, він «чіпає їх руками», «відчуває на запахи».

Мені іноді дуже складно ось свої людські емоції приховати в якісь отакі рамки і ось цю коробочку політика. Тому іноді мені дуже багато хочеться сказати нашим українцям. Хочу, щоб кожному киянину було зручно жити в своєму місті. Це наш дім, — розповів нардеп.

На пряме запитання про кандидата партії «командна людина» Тищенко не відповів, мовляв, «це партія буде вирішувати».

Щодо своїх кумівських стосунків із очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком Тищенко пропонує не спекулювати. Мовляв, вони знайомі понад 30 років, але нардеп наголосив, що у них «професійні взаємини».

На думку Тищенка те, що у Єрмака нормальні відносини з діючим мером Віталієм Кличком, «нічого не означає".