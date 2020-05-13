Концессия Херсонского морского порта разблокирована Верховным судом. Фото: Херсон Онлайн

https://racurs.ua/n138098-koncessiya-hersonskogo-morskogo-porta-razblokirovana-verhovnym-sudom.html

Ракурс

Херсонский морской торговый порт (ХМТП) все же будет передан в концессию. Верховный суд вчера, 12 мая, отменил решение Шестого апелляционного административного суда Киева от 3 февраля 2020 года о блокировке концессионного конкурса.

Об этом в своем Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Криклий выразил надежду, что в ближайшие сроки будут проведены переговоры с победителем конкурса относительно заключения договора о концессии.

Также Криклий надеется, что будет заключен договор о концессии николаевского порта «Ольвия».

Министр добавил, что ведомство продолжает работать над другими проектами концессий и государственного частного партнерства во всех инфраструктурных отраслях.

Как ранее писал «Ракурс», решение Шестого апелляционного административного суда Киева об остановке процесса концессии ХМТП было принято на основании иска Общества с ограниченной ответственностью «Специальная компания Морской порт Херсон», которое было отстранено от участия в конкурсе на одном из этапов его проведения.