Погода в Украине. Фото: Pexels

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Ракурс

Погода в Украине 13 мая снова будет переменчивой. В этот день на территории страны будет преимущественно ясная погода, однако синоптики предупреждают о заморозках и сильном ветре.

Погода в Киеве и Киевской области 13 мая будет такой: синоптики предупреждают о ночных заморозках на поверхности почвы и штормовом ветре до 15−20 м/с. Днем воздух прогреется до 12−14° тепла, а ночью будет +2−4°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Заморозки и штормовой ветер ожидаются также в Черниговской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях. При этом днем воздух в этих регионах прогреется до 15−17° тепла, ночью будет +3−5°. Ветер поднимется до 15−20 м/с, это соответствует первому уровню опасности.

Сильный ветер до 20 м/с ожидается также в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Сильные заморозки на поверхности почвы и в воздухе ожидаются также в западных областях страны. Это соответствует второму уровню опасности.

Напомним, накануне сильный ветер наделал беды на Львовщине и Закарпатье, а Карпаты засыпало снегом. Во Львове непогода повалила три дерева, два из которых расположены возле памятника Королю Даниилу Галицкому.