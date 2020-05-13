Погода в Україні. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n138096-pogoda-v-ukrayini-synoptyky-poperedjaut-pro-shtormovyy-viter-i-sylni-zamorozky-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 13 травня знову буде мінливою. У цей день на території країни буде переважно ясна погода, проте синоптики попереджають про заморозки і сильний вітер.

Погода у Києві та Київській області 13 травня буде такою: синоптики попереджають про нічні заморозки на поверхні ґрунту та штормовий вітер до 15−20 м/с. Вдень повітря прогріється до 12−14° тепла, а вночі буде +2−4°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Заморозки і штормовий вітер очікуються також в Чернігівській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях. Водночас вдень повітря у цих регіонах прогріється до 15−17° тепла, вночі буде +3−5°. Вітер підніметься до 15−20 м/с, це відповідає першому рівню небезпеки.

Сильний вітер до 20 м/с очікується також в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Рятувальники закликали бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то треба триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Сильні заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі очікуються також в західних областях країни. Це відповідає другому рівню небезпеки.

Нагадаємо, напередодні сильний вітер наробив біди на Львівщині та Закарпатті, а Карпати засипало снігом. У Львові негода повалила три дерева, два з яких розташовані біля пам’ятника Королю Данилу Галицькому.