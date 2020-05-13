Верховний суд розблокував концесію Херсонського морського порту. Фото: Херсон Онлайн

https://racurs.ua/ua/n138098-verhovnyy-sud-rozblokuvav-koncesiu-hersonskogo-morskogo-portu.html

Ракурс

Херсонський морський торговельний порт (ХМТП) все ж буде передано у концесію. Верховний суд учора, 12 травня, скасував рішення Шостого апеляційного адміністративного суду Києва від 3 лютого 2020 року про блокування концесійного конкурсу.

Про це у своєму Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Рішення Верховного суду остаточне і оскарженню не підлягає.

Криклій висловив надію, що найближчим часом будуть проведені переговори з переможцем конкурсу щодо укладення договору про концесію.

Також Криклій сподівається, що буде укладено договір про концесію миколаївського порту «Ольвія».

Міністр додав, що відомство продовжує працювати над іншими проектами концесій та державного приватного партнерства в усіх інфраструктурних галузях.

Як раніше писав «Ракурс», рішення Шостого апеляційного адміністративного суду Києва про зупинення процесу концесії ХМТП було прийнято на підставі позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціальна компанія Морський порт Херсон», яке було відсторонено від участі у конкурсі на одному з етапів його проведення.