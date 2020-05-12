Під час інциденту, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n138062-plivky-iermaka-figurantam-spravy-spalyly-motocykl-ta-pidkynuly-granatu-video.html

Ракурс

Фігурантам справи про так звані «плівки Єрмака» Дмитрові Штаньку та Сергієві Шумському цієї ночі спалили мотоцикл та підкинули гранату в автомобіль.

Штанько та Шумський звинувачують брата очільника Офісу президента Андрія Єрмака Дениса Єрмака у корупції й подали відповідні заяви до поліції, а вчора пройшли поліграф, повідомляє видання «The Бабель».

Штанько повідомив журналістам, що, на його думку, ці інциденти пов’язані саме з проходженням тестування на поліграфі, висновок якого очікується сьогодні.

На камерах відеоспостереження можна побачити, як невідомий чоловік полив мотоцикл якоюсь речовиною, після чого транспортний засіб загорівся. За словами Штанька, близько першої ночі його розбудили сусіди, які помітили, що мотоцикл горить.

Мотоцикл згорів. Я викликав поліцію, приїхала слідчо-оперативна група, мене допитали. Ми виявили, що є декілька свідків, зараз я їду на допит, — зазначив Штанько.

За словами Шумского, в його автомобілі приблизно в цей же час невідомий молодий чоловік розбив скло на місці водія і кинув туди гранату.

Зловмисника помітили кілька місцевих жителів, що були неподалік. Вони за ним побігли, наздогнали та почали бити, але йому все ж вдалося втекти. Повернувшись, сусіди помітили в автівці гранату, тож викликали поліцію та вибухотехніків.

Сам Шумський дізнався про інцидент о 1.30 від поліції.

Граната не вибухнула, оскільки у ній залишилася чека. Не відомо, чи це була помилка зловмисника, чи просто спроба залякати.

Так звані «плівки Єрмака» 29 березня почав оприлюднювати народний депутат зі «Слуги народу» Гео Лерос. На опублікованих ним аудіозаписах Денис Єрмак нібито продає державні посади.

Нагадаємо, Штанько та Шумський на початку квітня дали свідчення в НАБУ та написали заяви, в яких виклали факти корупції та шахрайства з боку Дениса та Андрія Єрмаків.