Во время инцидента, скриншот видео

https://racurs.ua/n138062-plenki-ermaka-figurantam-dela-sojgli-motocikl-i-podbrosili-granatu-video.html

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Фигурантам дела о так называемых «пленках Ермака» Дмитрию Штанько и Сергею Шумскому ночью сожгли мотоцикл и подбросили гранату в автомобиль.

Штанько и Шумский обвиняют брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса Ермака в коррупции и подали соответствующие заявления в полицию, а вчера прошли полиграф, сообщает издание «The Бабель».

Штанько сообщил журналистам, что, по его мнению, эти инциденты связаны именно с прохождением тестирования на полиграфе, заключение которого ожидается сегодня.

На камерах видеонаблюдения можно увидеть, как неизвестный мужчина полил мотоцикл каким-то веществом, после чего транспортное средство загорелось. По словам Штанько, около часа ночи его разбудили соседи, которые заметили, что мотоцикл горит.

Мотоцикл сгорел. Я вызвал полицию, приехала следственно-оперативная группа, меня допросили. Мы обнаружили, что есть несколько свидетелей, сейчас я еду на допрос, — отметил Штанько.

По словам Шумского, в его автомобиле примерно в это же время неизвестный молодой человек разбил стекло на месте водителя и бросил туда гранату.

Злоумышленника заметили несколько местных жителей, которые были неподалеку. Они за ним побежали, догнали и начали бить, но ему все же удалось скрыться. Вернувшись, соседи заметили в автомобиле гранату, поэтому и вызвали полицию и взрывотехников.

Сам Шумский узнал об инциденте в 1.30 от полиции.

Граната не взорвалась, поскольку в ней осталась чека. Неизвестно, была ли это ошибка злоумышленника или просто попытка запугать.

Так называемые «пленки Ермака» 29 марта начал обнародовать народный депутат из «Слуги народа» Гео Лерос. На опубликованных им аудиозаписях Денис Ермак якобы продает государственные должности.

Напомним, Штанько и Шумский в начале апреля дали показания в НАБУ и написали заявления, в которых изложили факты коррупции и мошенничества со стороны Дениса и Андрея Ермаков.