Новости Киева: на посту нашли мертвым бойца из бригады охраны Генштаба, фото — Poltava 365

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Ракурс

Гибель военного в Киеве расследует Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины. Вчера в 16.00 его тело с огнестрельным ранением в голову нашли на территории поста выездной охраны воинской части А0139.

Пресс-служба Военной службы правопорядка (ВСП) в ВСУ сообщила в Фейсбук, что на месте происшествия работали группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и работники национальной полиции.

Данные о факте гибели военнослужащего в Киеве внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», в военной части А0139 дислоцируется 101-я отдельная бригада охраны Генерального штаба. Это подразделение в составе Вооруженных сил Украины подчиняется непосредственно начальнику Генерального штаба — главнокомандующему ВСУ. Бригада базируется в Киеве на проспекте Победы, 55.

«Ракурс» сообщал, что 22 апреля во Львовской области на Яворивском полигоне без признаков жизни обнаружили тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь.