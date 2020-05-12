Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Фото: РИА

https://racurs.ua/n138060-koronavirus-vse-blije-k-putinu-zarazilsya-peskov.html

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заразился коронавирусом. Сейчас он находится в больнице и лечится под наблюдением врачей.

Информацию об инфицировании Песков подтвердил ряду российских СМИ. Об этом, в частности, пишет агентство ТАСС.

Да, заболел, лечусь, — ответил спикер Путина на вопросы журналистов.

Песков не уточнил, когда именно ему подтвердили диагноз, однако известно, что последний раз он появлялся на публике 30 апреля на совещании у Путина. Именно в тот день стало известно об инфицировании главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Заболела также супруга Пескова Татьяна Навка, ее тоже госпитализировали. Она рассказала, что у нее состояние здоровья нормальное, температуры нет.

Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся, — добавила она.

Навка отметила, что их госпитализировали, чтобы не подвергать риску заражения всю остальную семью. Так как вся семья, кроме Пескова, была на самоизоляции, вероятно, пресс-секретарь Путина заболел на работе, после чего заразил и супругу.

На данный момент неизвестно, как давно Песков контактировал с Путиным.

Как сообщалось, коронавирусом SARS-CoV-2 заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. Тесты показали положительный результат, его обязанности сейчас выполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов.