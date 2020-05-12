Россия вырвалась в лидеры по количеству случаев заражения и преуменьшают количество умерших от COVID-19, фото — Mash

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Ракурс

Коронавирус в России распространяется с небывалой скоростью. Страна вышла на второе место в мире по числу случаев заражения, но журналисты предполагают, что власть преуменьшает количество умерших от COVID-19.

Данные Университета Джона Хопкинса свидетельствуют о более 232 тыс. случаев в РФ по состоянию на 12 мая. Она обогнала Испанию, где 227 тыс. 436 больных.

Счетчик Worldometers дает большее количество больных в Испании — 268 тыс. 143. Она все еще находится на втором месте по количеству подтвержденных случаев коронавируса, а Россия — на третьем.

Между тем Financial Times обвинила РФ в преуменьшении числа умерших от COVID-19. Реальные показатели могут быть на 70% выше официально озвученных данных.

Официально сообщается, что в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли 629 пациентов с COVID-19. Собственный анализ издания свидетельствует, что уровень смертности в этот месяц был на 72% выше, чем в среднем за последние пять лет: 1 тыс. 841 в Москве и 232 — в Санкт-Петербурге.

Таким образом, в среднем 1 тыс. 444 летальных исхода «сверх нормального уровня смертности» остаются неучтенными.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом по состоянию на 11 мая, общее количество умерших от COVID-19 россиян составляет 2 тыс. 9 человек. Если к нему добавить неучтенные случаи, то окажется, что жертв COVID-19 в России на 72% больше, чем указано в официальных данных.

Financial Times считает, что занижение данных о смертности от коронавируса может иметь еще большие масштабы, поскольку данные по России в целом ожидаются лишь в июне.

Ранее в Москве сообщили данные о смертности за апрель 2020 года. Впервые за 10 лет этот показатель перешагнул отметку в 11 тыс. Это на 15,6% больше, чем в предыдущем месяце, и на 18,4% больше, чем в апреле 2019 года.

Издание отмечает, что в РФ быстрее, чем в любой европейской стране, ускоряется прирост случаев инфицирования, но смертность остается намного ниже, чем в других странах.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что настоящеее число больных в столице РФ составляет 2−2,5% населения города, это примерно 300 тыс. человек. На тот момент власти сообщали о 92 тыс. подтвержденных случаях заражения в Москве.