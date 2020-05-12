Росія вирвалася у лідери за кількістю випадків зараження і применшує кількість померлих від COVID-19 — FT, фото — Mash

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Коронавірус в Росії розповсюджується із небувалою швидкістю. Країна вийшла на друге місце в світі за кількістю випадків зараження, але журналісти припускають, що влада применшує кількість померлих від COVID-19.

Дані Університету Джона Хопкінса свідчать про понад 232 тис. випадки в РФ станом на 12 травня. Вона обігнала Іспанію, де 227 тис. 436 хворих.

Лічильник Worldometers дає більшу кількість хворих в Іспанії — 268 тис. 143. Вона все ще перебуває на другому місці за кількістю підтверджених випадків коронавірусу, а Росія — на третьому.

Тим часом Financial Times звинуватила РФ у применшенні кількості померли від COVID-19. Реальні числа можуть бути на 70% більше офіційно озвучених даних.

Офіційно повідомляється, що у квітні в Москві і Санкт-Петербурзі померли 629 пацієнтів з COVID-19. Власний аналіз видання свідчить, що рівень смертності у цей місяць був на 72% вище, ніж в середньому за останні п’ять років: 1 тис. 841 в Москві і 232 — в Санкт-Петербурзі.

Таким чином, загалом 1 тис. 444 летальні випадки «понад нормальний рівень смертності» залишаються неврахованими.

За даними оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом станом на 11 травня, загальна кількість померлих від COVID-19 росіян становить 2 тис. 9 осіб. Якщо до нього додати невраховані випадки, то виявиться, що жертв COVID-19 в Росії на 72% більше, ніж вказано в офіційних даних.

Financial Times вважає, що заниження даних по смертності від коронавірусу може мати більші масштаби, оскільки дані по Росії в цілому очікуються лише в червні.

Раніше в Москві повідомили дані про смертність за квітень 2020 року. Вперше за 10 років цей показник переступив позначку в 11 тис. Це на 15,6% більше, ніж в попередньому місяці, і на 18,4% більше, ніж в квітні 2019 року.

Видання відзначає, що в РФ швидше, ніж в будь-якій європейській країні, прискорюється приріст випадків інфікування, але смертність залишається набагато нижчою, ніж в інших країнах.

7 травня мер Москви Сергій Собянін заявив, що справжня кількість хворих в столиці РФ становить 2−2,5% населення міста, це приблизно 300 тис. осіб. На той момент влада повідомляла про 92 тис. підтверджені випадки зараження в Москві.