ЗНО 2020: в Міносвіти визначилися з датами, фото — Карачун

https://racurs.ua/ua/n138054-v-minosvity-vyznachylysya-z-datamy-zno-u-2020-roci.html

Ракурс

ЗНО 2020 можуть провести з 25 червня до 17 липня. Про це повідомила виконувачка обов’язків міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

Перед цим, ймовірно 15−17 червня, освітяни готові також провести пробне тестування, повідомляє «Україна 24». Міністерство освіти і науки України очікує алгоритм дій від епідеміологів для безпечного проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Міністр розповіла і про інші проблеми, які хвилюють освітян. Вищі навчальні заклади, за її словами, незабаром оприлюднять терміни вступної кампанії. Цього року термін подачі документів почнеться пізніше, ніж зазвичай.

Міністерство освіти і науки перенесло початок вступної кампанії на серпень. Випускники з тимчасово окупованих територій, як і раніше, вступають за окремою процедурою і не зобов’язані складати ЗНО 2020.

В.о. міністра нагадала, що у школах навчання триватиме до кінця травня, а табелі учні отримають дистанційно. Для вступу в перший клас школи повинні самі оприлюднити терміни та правила подачі документів.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що формат і процедура ЗНО не зміняться. Але в аудиторії зможуть перебувати максимум 15 учасників та два інструктори. Обов’язковою буде дистанція 1,5 м між учасниками в аудиторії. Усі учасники ЗНО 2020 мусять мати засоби індивідуального захисту та антисептик.