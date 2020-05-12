Юрій Гримчак, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n138053-zakryly-inshu-spravu-u-nabu-prokomentuvaly-sytuaciu-iz-grymchakom.html

Ракурс

Юрій Гримчак, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, залишається у статусі підозрюваного в шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди у справі, за якою його затримували в серпні 2019 року.

Щодо Гримчака закрите провадження щодо можливого внесення недостовірних відомостей до електронної декларації. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Зазначається, що відповідне кримінальне провадження відкрили у листопаді 2019 року на підставі висновку НАЗК за результатами повної перевірки декларації Гримчака за 2016 рік. Проте детективи не встановили у діях екс-заступника міністр умислу на внесення завідомо недостовірних відомостей, тож відповідну справу закрили.

Щодо справи про шахрайство, то досудове розслідування в ній завершилося на початку квітня, зараз захист Гримчака ознайомлюється з матеріалами цього провадження, після чого воно буде скероване до суду, зазначають у НАБУ.

Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка 14 серпня 2019 року затримали за підозрою у вимаганні хабара за сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання державних функцій. Наразі він перебуває під нічним домашнім арештом.

Нагадаємо, сьогодні вранці Гримчак повідомив, що НАБУ закрило кримінальне провадження, порушену стосовно нього за статтею «Службова підробка».