Юрий Грымчак, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n138053-zakryli-drugoe-delo-v-nabu-prokommentirovali-situaciu-s-grymchakom.html

Ракурс

Юрий Грымчак, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, остается в статусе подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в деле, по которому его задерживали в августе 2019 года.

В отношении Грымчака закрыто производства о возможном внесении недостоверных сведений в электронную декларацию. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Отмечается, что соответствующее уголовное производство открыли в ноябре 2019 года на основании заключения НАПК по результатам полной проверки декларации Грымчака за 2016 год. Однако детективы не установили в действиях экс-заместителя министр умысла на внесение заведомо недостоверных сведений, поэтому соответствующее дело закрыли.

По делу о мошенничестве досудебное расследование завершилось в начале апреля, сейчас защита Грымчака знакомится с материалами этого производства, после чего оно будет направлено в суд, отмечают в НАБУ.

Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко 14 августа 2019 года задержали по подозрению в вымогательстве взятки за содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций. Сейчас он находится под ночным домашним арестом.

Напомним, сегодня утром Грымчак сообщил, что НАБУ закрыло уголовное производство, возбужденное в отношении него по статье «Служебный подлог».