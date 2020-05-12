Юрий Гримчак, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n138042-nabu-zakrylo-delo-protiv-grymchaka.html

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло дело против бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака, задержанного в середине августа прошлого года в Киеве по подозрению в совершении мошенничества.

Дело в отношении Гримчака закрыто за отсутствием состава преступления. Об этом он сообщил сегодня на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Дело, открытое НАБУ против меня по ст. 366 УК Украины, закрыто за отсутствием состава преступления, — отметил Гримчак.

Также Гримчак сообщил, что с сегодняшнего дня начал работать руководителем в международном юридическом агентстве, которое предоставляет услуги в юридической сфере по освобождению захваченных украинцев.

Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко 14 августа задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долл. взятки от одного из предпринимателей за содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций.

Сначала Гримчака подозревали в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса). Впоследствии дело было переквалифицировано на злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369−2 Уголовного кодекса).

Напомним, изначально Гримчаку была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В конце января меру пресечения ему изменили на круглосуточный домашний арест.