Юрій Гримчак, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n138042-nabu-zakrylo-spravu-proty-grymchaka.html

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило справу проти колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, затриманого у середині серпня минулого року в Києві за підозрою у скоєнні шахрайства.

Справа стосовно Гримчака закрита за відсутністю складу злочину. Про це він повідомив сьогодні на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Справа, відкрита НАБУ проти мене за ст. 366 КК України, закрита за відсутністю складу злочину, — зазначив Гримчак.

Також Гримчак повідомив, що відсьогодні почав працювати керівником в міжнародній юридичній агенції, яка надає послуги в юридичній сфері щодо звільнення захоплених українців.

Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка 14 серпня затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн дол. хабара від одного з підприємців за сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання державних функцій.

Спочатку Гримчака підозрювали у скоєнні шахрайства (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу). Згодом справу було перекваліфіковано на зловживання впливом (ч. 3 ст. 369−2 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, спочатку Гримчаку було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Наприкінці січня запобіжний захід йому змінили на цілодобовий домашній арешт.