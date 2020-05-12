В Минобразования определились с датами ВНО в 2020 году, фото — Карачун

https://racurs.ua/n138054-v-minobrazovaniya-opredelilis-s-datami-vno-v-2020-godu.html

Ракурс

ВНО 2020 могут провести с 25 июня по 17 июля. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Перед этим, вероятно 15−17 июня, педагоги готовы также провести пробное тестирование, сообщает «Украина 24». Министерство образования и науки Украины ожидает алгоритм действий от эпидемиологов для безопасного проведения внешнего независимого оценивания.

Министр рассказала и о других проблемах, которые волнуют педагогов. Высшие учебные заведения, по ее словам, вскоре обнародуют сроки вступительной кампании. В этом году срок подачи документов начнется позже, чем обычно.

Министерство образования и науки перенесло начало вступительной кампании на август. Выпускники из временно оккупированных территорий, как и ранее, будут поступать по отдельной процедуре и не обязаны сдавать ВНО 2020.

И.о. министра напомнила, что в школах обучение продлится до конца мая, а табели ученики получат дистанционно. Для поступления в первый класс школы должны сами обнародовать сроки и правила подачи документов.

Ранее «Ракурс» сообщал, что формат и процедура ВНО не изменятся. Но в аудитории смогут находиться максимум 15 участников и два инструктора. Обязательной будет дистанция 1,5 м между участниками в аудитории. Все участники ВНО 2020 должны иметь средства индивидуальной защиты и антисептик.