Дмитро Пєсков захворів на коронавірус. Фото: РИА

https://racurs.ua/ua/n138060-koronavirus-vse-blyjche-do-putina-zarazyvsya-pieskov.html

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Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна, захворів на коронавірус. Зараз він перебуває у лікарні і лікується під наглядом лікарів.

Інформацію про інфікування Пєсков підтвердив низці російських ЗМІ. Про це, зокрема, пише агентство ТАСС.

Так, захворів, лікуюся, — відповів спікер Путіна на запитання журналістів.

Пєсков не зазначив, коли саме йому підтвердили діагноз, проте відомо, що востаннє він з’являвся на публіці 30 квітня на нараді у Путіна. Саме тоді стало відомо про інфікування глави уряду РФ Михайла Мішустіна.

Захворіла також дружина Пєскова Тетяна Навка, її теж госпіталізували. Вона розповіла, що її стан здоров’я нормальний, температури немає.

Дмитро Сергійович теж під контролем, з ним все добре. Лікуємося, — додала вона.

Навка зазначила, що їх госпіталізували, щоб не наражати на небезпеку інших членів сім’ї. Вся родина, окрім Пєскова, була на самоізоляції, тому, ймовірно, прес-секретар Путіна захворів на роботі, після чого заразив і дружину.

Наразі невідомо, як давно Пєсков контактував із Путіним.

Як повідомлялося, коронавірус SARS-CoV-2 діагностували у прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна. Тести показали позитивний результат, його обов’язки зараз виконує перший віце-прем'єр Андрій Бєлоусов.