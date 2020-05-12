Зеленський скоротив кортеж і вулиці тепер ніхто не перекриває - заступник голови ОП

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Володимир Зеленський скоротив президентський кортеж. За словами заступника голови Офісу президента України Юрія Костюка, вулиці зараз також ніхто не перекриває.

У Голобородька був один охоронець і одна машина — але це кіно, це спрощення, це мінімізація. У реальному житті президент скоротив кортеж. Це вже не десять машин, і не дванадцять, не п’ятнадцять. І вулиці ніхто не перекриває, — заявив Костюк в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, в серіалі «Слуга народу» Голобородько не їздив на велосипеді.

Це не для виправдання, але… То був кліп у титрах. В кіно Голобородько відмовився від кортежу і від охорони… Зовсім відмовитися від охорони наразі неможливо, — повідомив чиновник.

Разом з тим, він переконаний, що Зеленський дуже хотів би «ходити на роботу пішки без охорони або їздити на велосипеді».

Нагадаємо, 4 травня у Києві помітили кортеж з 40 автомобілів. В нього входили авто представницького класу, мікроавтобуси охорони, медавтомобіль і поліція супроводу. Ще два авто блокували дорогу для зустрічного транспорту. Кому знадобився такий кортеж, наразі невідомо.

Також під час нещодавньої поїздки на Закарпаття Зеленського супроводжував кортеж з приблизно 10 легкових авто та мікроавтобусів. Окрім цього, місцеві мешканці Київщини скаржаться, що їм часто доводиться стояти в корках на автобані з Борисполя, який перекривають на час руху кортежу Зеленського.