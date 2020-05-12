Зеленский сократил кортеж и улицы теперь никто не перекрывает - замглавы ОПУ

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Владимир Зеленский сократил президентский кортеж. По словам замглавы Офиса президента Украины Юрия Костюка, также сейчас никто не перекрывает улицы.

У Голобородько был один охранник и одна машина — но это кино, это упрощение, это минимизация. В реальной жизни президент сократил кортеж. Это уже не десять машин, не двенадцать, не пятнадцать. И улицы никто не перекрывает, — заявил Костюк в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, в сериале «Слуга народа» Голобородько не ездил на велосипеде.

Не в качестве оправдания, но… Это был клип в титрах. В кино Голобородько отказался от кортежа и от охраны… Совсем отказаться от охраны на данный момент невозможно, — сообщил чиновник.

Вместе с тем, он убежден, что Зеленский очень хотел бы «ходить на работу пешком без охраны или ездить на велосипеде».

Напомним, 4 мая в Киеве заметили кортеж из 40 автомобилей. В него входили авто представительского класса, микроавтобусы охраны, медавтомобиль и полиция сопровождения. Еще два авто блокировали дорогу для встречного транспорта. Кому понадобился такой кортеж, пока неизвестно. Кроме этого, местные жители Киевщины жалуются, что им часто приходится стоять в пробках на автобане из Борисполя, который перекрывают на время передвижения его кортежа.

Также во время недавней поездки в Закарпатье Зеленского сопровождал кортеж из примерно 10 легковых авто и микроавтобусов.