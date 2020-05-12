В Минифраструктуры призвали украинцев не спешить бронировать билеты на авиарейсы с 23 мая. Фото: Укринформ

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Ракурс

Авиарейсы из Украины в мае-июне могут не возобновить. Авиакомпании, которые недавно анонсировали продажу билетов на авиарейсы из Украины после 22 мая, не согласовали свои действия с украинским правительством.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова, пишет Hromadske.

По словам пресс-секретаря, Украина пока не собирается возобновлять авиасообщение с другими странами. Также пресс-секретарь сказала, что такое решение будет приниматься Кабинетом министров, а не иностранными авиакомпаниями, которые недавно анонсировали продажу билетов на авиарейсы из Украины.

Герасимова уточнила, что Мининфраструктуры уже подготовило предложение по восстановлению всех видов сообщения, включая и авиарейсы. Но они должны быть одобрены Кабмином.

Действия же авиакомпаний относительно возможности бронирования авиабилетов Герасимова назвала преждевременными, а также добавила, что они вводят в заблуждение украинских граждан. Возобновление авиасообщения зависит не только от Украины, но и от других стран Евросоюза.

В Мининфрастуктуры призвали украинцев не доверять сомнительной информации и не спешить бронировать билеты на авиарейсы. Также было отмечено, что необходимо ориентироваться на сообщения в официальных источниках, а также доверять заявлениям правительства.

Как ранее писал «Ракурс», три европейские авиакомпании Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о намерении возобновить авиарейсы из Украины в конце мая этого года.