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Ракурс
Во время акции, фото: Pavlovsky News

Возле Офиса президента подожгли шину (ВИДЕО)

12 мая 2020, 15:42
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В Киеве возле здания Офиса президента состоялась акция с требованием включить ветеранов в переговорный процесс в Минске.

Митингующие провели перформанс, во время которого подожгли размещенную в ведре велосипедную шину. Мотивы этих действий они объясняли попыткой напомнить властям, к чему может привести политика сдачи национальных интересов.

Сделаем напоминание, что, собственно говоря, ждет Владимира Зеленского, если он и дальше будет игнорировать добровольцев, ветеранов. Его ждет огонь, — заявила одна из активисток, которая принимала участие в перформансе.

Впоследствии ее задержали. Возгорание потушили. Полиция ждет представителей пожарной службы для оформления протокола.

На странице акции «Весна на граните» в социальной сети Фейсбук сообщается, что задержанная — парамедик добровольческого батальона УДА «Госпитальеры» Ярина Чорногуз.



Напомним, в конце января Чорногуз и еще одного волонтера оставил в поле водитель автобуса, который отказывался выключить российский сериал. Впоследствии за водителя вступился депутат из «Слуги народа» Евгений Брагар.

Источник: Ракурс


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