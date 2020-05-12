Кива назвал Львовскую область «колыбелью фашизма». Фото: Суспільне

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Ракурс

Илья Кива, народный депутат Украины, в очередной раз оскандалился своими заявлениями. На этот раз нардеп высказался о Львовской области, назвав ее «колыбелью украинского фашизма». Так он написал в своем Facebook 8 мая, отреагировав на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля, который якобы заявил, что для него не существует праздника День победы. Кива также назвал Шмыгаля нацистом.

После этих высказываний члены парламентской депутатской группы «Львовщина» обратились к Службе безопасности Украины и Офису генерального прокурора, чтобы они дали правовую оценку заявлениям Кивы. Соответствующее обращение опубликовал депутат Евгений Петруняк в Facebook.

Петруняк отметил, что своим заявлением о Львовщине — колыбели украинского фашизма нардеп «повторил тезис сталинской пропаганды, которая сегодня стала инструментом войны, которую Путин развязал против Украины». Также депутаты призвали главу Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и президента Украины Владимира Зеленского дать публичную политическую оценку таким высказываниям.

В 30−50-х годах прошлого века формулировка об «украинском фашизме» стала своеобразным оправданием коммунистического геноцида против украинского народа. Сегодня подобные ярлыки прямо служат интересам Кремля, — отмечается в заявлении.

Среди подписантов заявления — народные депутаты Олег Синютка, Николай Княжицкий, Тарас Батенко, Ярослав Дубневич, София Федына, Ярослав Юрчишин и другие.

Сам Кива уже отреагировал на заявление своих коллег.

Да, я ненавижу фашизм, всегда буду с ним бороться и с любыми его проявлениями! Только это не меня проверять нужно, а тех последователей нацизма, которые сейчас, потеряв страх, все больше искажая историю, отравляют сознание подрастающего поколения украинцев, неся раскол стране, — написал он в Facebook.

Как писал «Ракурс», ранее Кива проиграл иск в суде о клевете на убитую активистку Екатерину Гандзюк, в результате чего его счета были арестованы.