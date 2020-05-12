Кива назвав Львівщину «колискою фашизму». Фото: Суспільне

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Ракурс

Ілля Кива, народний депутат України, вчергове став жертвою скандалу через свої заяви. Цього разу нардеп висловився щодо Львівської області, назвавши її «колискою українського фашизму». Так він написав у своєму Facebook 8 травня, відреагувавши на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який нібито заявив, що для нього не існує свята День перемоги. Кива також назвав Шмигаля нацистом.

Після цих висловлювань члени парламентської депутатської групи «Львівщина» звернулися до Служби безпеки України (СБУ) та Офісу генерального прокурора, аби вони дали правову оцінку заявам Киви. Відповідне звернення опублікував депутат Євген Петруняк у Facebook.

Петруняк зазначив, що своєю заявою про Львівщину — колиску українського фашизму нардеп «повторив тезу сталінської пропаганди, яка сьогодні стала інструментом війни, яку Путін розв’язав проти України». Також депутати закликали голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і президента України Володимира Зеленського дати публічну політичну оцінку таким висловам.

У 30−50-х роках минулого століття формулювання про «український фашизм» стали своєрідним виправданням комуністичного геноциду проти українського народу. Сьогодні подібні ярлики прямо служать інтересам Кремля, — зазначається у заяві.

Серед підписантів заяви — народні депутати Олег Синютка, Микола Княжицький, Тарас Батенко, Ярослав Дубневич, Софія Федина, Ярослав Юрчишин та інші.

Сам Кива вже відреагував на заяву своїх колег.

Так, я ненавиджу фашизм, завжди буду з ним боротися і з будь-якими його проявами! Тільки це не мене перевіряти потрібно, а тих послідовників нацизму які зараз, втративши страх, все більше перекручуючи історію, отруюють свідомість підростаючого покоління українців, несучи розкол країні, — написав він у Facebook.

Як писав «Ракурс», раніше Кива програв позов у суді про наклеп на вбиту активістку Катерину Гандзюк, внаслідок чого його рахунки заарештували.