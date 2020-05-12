Під час акції, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n138057-pid-ofisom-prezydenta-pidpalyly-shynu-video.html

Ракурс

У Києві біля будівлі Офісу президента відбулася акція з вимогою включити ветеранів у переговорний процес у Мінську.

Мітингувальники провели перформанс, під час якого підпалили розміщену у відрі велосипедну шину. Мотиви цих дій вони пояснювали намаганням нагадати владі, до чого може призвести політика здачі національних інтересів.

Зробимо нагадування, що, власне кажучи, чекає на Володимира Зеленського, якщо він і далі ігноруватиме добровольців, ветеранів. Його чекатиме вогонь, — заявила одна з активісток, яка брала участь у перформансі.

Згодом її затримали. Займання погасили. Поліція чекає представників пожежної служби для оформлення протоколу.

На сторінці акції «Весна на граніті» в соціальній мережі Фейсбук повідомляється, що затримана — парамедик добровольчого батальйону УДА «Госпітальєри» Ярина Чорногуз.

Нагадаємо, наприкінці січня Чорногуз та ще одного волонтера залишив у полі водій автобуса, котрий відмовлявся вимкнути російський серіал. Згодом за водія вступився депутат зі «Слуги народу» Євгеній Брагар.