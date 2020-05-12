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Ракурс
У Мінінфраструктури закликали українців не поспішати бронювати квитки на авіарейси з 23 травня. Фото: Укрінформ

У Мінінфраструктури закликали українців не поспішати бронювати квитки на авіарейси з 23 травня, чому

12 тра 2020, 15:48
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Авіарейси з України у травні-червні можуть не відновити. Авіакомпанії, які нещодавно анонсували продаж квитків на авіарейси з України після 22 травня, не погодили своїх дій із українським урядом.

Про це повідомила прес-секретар Міністерства інфраструктури України Оксана Герасимова, пише Hromadske.

За словами прес-секретаря, Україна поки що не збирається відновлювати авіасполучення з іншими країнами. Також прес-секретар уточнила, що таке рішення буде прийматися Кабінетом міністрів, а не іноземними авіакомпаніями, які нещодавно анонсували продаж квитків на авіарейси з України.

Герасимова уточнила, що Мінінфраструктури вже підготувало пропозицію щодо відновлення усіх видів сполучення, включаючи і авіарейси. Але вони повинні бути схвалені Кабміном.

Дії ж авіакомпаній щодо можливості бронювання авіаквитків Герасимова назвала передчасними, а також додала, що вони вводять в оману українських громадян. Відновлення авіасполучення залежить не тільки від України, але й від інших країн Євросоюзу.



У Мінінфрастуктури закликали українців не довіряти сумнівній інформації і не поспішати бронювати квитки на авіарейси. Також було відзначено, що необхідно орієнтуватися на повідомлення в офіційних джерелах, а також довіряти заявам уряду.

Як раніше писав «Ракурс», три європейські авіакомпанії Czech Airlines, Wizz Аir і Lufthansa заявили про намір відновити авіарейси з України наприкінці травня цього року.


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