В Києві на посту знайшли мертвим бійця з бригади охорони Генштабу, фото — Poltava 365

https://racurs.ua/ua/n138061-v-kyievi-na-postu-znayshly-mertvym-biycya-z-brygady-ohorony-genshtabu.html

Ракурс

Загибель військового у Києві розслідує Військова служба правопорядку у Збройних силах України. Учора о 16.00 його тіло з вогнепальним пораненням в голову знайшли на території поста виїзної охорони військової частини А0139.

Прес-служба Військової служби правопорядку (ВСП) у ЗСУ повідомила у Фейсбук, що на місці події працювали група оперативного реагування Центрального управління ВСП та працівники національної поліції.

Дані про факт загибелі військовослужбовця у Києві внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», у військовій частині А0139 дислокується 101-я окрема бригада охорони Генерального штабу. Цей підрозділ в складі Збройних сил України підпорядковується безпосередньо начальнику Генерального штабу — головнокомандувачу ЗСУ. Бригада базується в Києві на проспекті Перемоги, 55.

«Ракурс» повідомляв, що 22 квітня у Львівській області на Яворівському полігоні без ознак життя виявили тіло курсанта одного з вищих військових навчальних закладів з вогнепальним пораненням у груди.