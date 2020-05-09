В Антарктиді наклав на себе руки учасник української експедиції: що відомо про загиблого, фото — НАНЦ

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Ракурс

На станції «Академік Вернадський» в Антарктиді наклав на себе руки член української експедиції Василь Омелянович. 35-річний кухар станції загинув 8 травня.

Сьогодні про першу в історії української антарктичної експедиції смерть повідомили в Національному антарктичному центрі. Керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий припустив, що до самогубства призвели особисті проблеми Омеляновича.

Причиною самогубства колеги (через повішення) називають нещасливе кохання, повідомляє «Новинарня».

В Антарктиду він прибув 21 квітня у складі 25-ї української експедиції. Її учасники майже місяць добиралися до пункту призначення, оскільки пройшли ізоляцію у Південній Америці. Це був наймолодший в історії склад української експедиції.

Омелянович вже уп’яте працював на станції «Академік Вернадський». Він уродженець Малина, що на Житомирщині. Працював кухарем, мріяв стати корабельним коком. Після випадкового знайомства з полярником із 2011 року почав працювати кухарем в антарктичних експедиціях. В останньому дописі у Фейсбук він закликав «шанувати та поважати людей і домівки, де на нас чекають».

В Антарктичному центрі називають Василя «дуже спокійною, виваженою і доброю людиною». Надалі влада вирішуватиме питання доставки тіла в Україну.

На станції «Академік Вернадський» наразі залишаються 10 учасників української експедиції.