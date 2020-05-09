В Антарктиде покончил с собой участник украинской экспедиции: что известно о погибшем, фото — НАНЦ

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На станции «Академик Вернадский» в Антарктиде покончил с собой член украинской экспедиции Василий Омелянович. 35-летний повар станции погиб 8 мая.

Сегодня о первой в истории украинской антарктической экспедиции смерти сообщили в Национальном антарктическом центре. Руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий предположил, что к самоубийству привели личные проблемы Омеляновича.

Коллеги Омеляновича причиной самоубийства (через повешение) называют несчастную любовь, сообщает «Новынарня».

В Антарктиду он прибыл 21 апреля в составе 25-й украинской экспедиции. Ее участники почти месяц добирались до пункта назначения, поскольку прошли изоляцию в Южной Америке. Это был самый молодой состав в истории украинской экспедиции.

Омелянович уже пятый раз работал на станции «Академик Вернадский». Он уроженец Малина, что на Житомирщине. Раньше он работал поваром, мечтал стать корабельным коком. После случайного знакомства с полярником с 2011 года стал поваром в антарктических экспедициях.

В Антарктическом центре называют Василия «очень спокойным, взвешенным и добрым человеком». В дальнейшем власть будет решать вопрос доставки его тела в Украину.

На станции «Академик Вернадский» пока остаются 10 участников украинской экспедиции.