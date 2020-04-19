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Ракурс
Пасха. Фото: Народная правда

Украинские полярники в Антарктиде отметили Пасху без карантина (ФОТО)

19 апр 2020, 20:22
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Пасха в Антарктиде на станции «Академик Вернадский» была отмечена украинскими полярниками без карантина. Антарктида остается единственным континентом в мире, где нет ни одного случая заражения коронавирусом.

На станции есть собственная церковь Святого Владимира, в которой провел службу руководитель 24-й украинской антарктической экспедиции Игорь Дикий, сообщает Национальный арктический научный центр в Facebook.

Украинские полярники в Антарктиде отметили Пасху без карантина. Фото: Facebook

В сообщении указано, что церковь в Антарктиде является единственным храмом Православной церкви Украины, в котором состоялось полноценное богослужение и верующие смогли встретить Пасху вместе без карантинных ограничений.

Украинские полярники в Антарктиде отметили Пасху без карантина. Фото: Facebook

Сегодня состоится еще одно очень важное событие. На станцию «Академик Вернадский» должны прибыть члены 25-й украинской антарктической экспедиции, которые будут зимовать на южном континенте. Члены 24-й украинской антарктической экспедиции теперь смогут вернуться домов в Украину.

Украинские полярники в Антарктиде отметили Пасху без карантина. Фото: Facebook


Украинские полярники в Антарктиде отметили Пасху без карантина. Фото: Facebook

Как ранее писал «Ракурс», в Антарктиде на станции «Академик Вернадский» вынуждены задержаться члены 24-й украинской антарктической экспедиции. Их не могут сменить члены 25-й украинской антарктической экспедиции из-за коронавирусного карантина и отмены авиарейсов.

Источник: Ракурс


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