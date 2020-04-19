Пасха. Фото: Народная правда

https://racurs.ua/n136982-ukrainskie-polyarniki-v-antarktide-otmetili-pashu-bez-karantina-foto.html

Ракурс

Пасха в Антарктиде на станции «Академик Вернадский» была отмечена украинскими полярниками без карантина. Антарктида остается единственным континентом в мире, где нет ни одного случая заражения коронавирусом.

На станции есть собственная церковь Святого Владимира, в которой провел службу руководитель 24-й украинской антарктической экспедиции Игорь Дикий, сообщает Национальный арктический научный центр в Facebook.

В сообщении указано, что церковь в Антарктиде является единственным храмом Православной церкви Украины, в котором состоялось полноценное богослужение и верующие смогли встретить Пасху вместе без карантинных ограничений.

Сегодня состоится еще одно очень важное событие. На станцию «Академик Вернадский» должны прибыть члены 25-й украинской антарктической экспедиции, которые будут зимовать на южном континенте. Члены 24-й украинской антарктической экспедиции теперь смогут вернуться домов в Украину.

Как ранее писал «Ракурс», в Антарктиде на станции «Академик Вернадский» вынуждены задержаться члены 24-й украинской антарктической экспедиции. Их не могут сменить члены 25-й украинской антарктической экспедиции из-за коронавирусного карантина и отмены авиарейсов.