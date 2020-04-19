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Ракурс
Великдень. Фото: Народна правда

Українські полярники в Антарктиді відсвяткували Великдень без карантину (ФОТО)

19 кві 2020, 20:22
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Великдень в Антарктиді на станції «Академік Вернадський» українські полярники зустріли без карантину. Антарктида залишається єдиним континентом у світі, де немає жодного випадку зараження коронавірусом.

На станції є власна церква Святого Володимира, у якій провів службу керівник 24-ї української антарктичної експедиції Ігор Дикий, повідомляє Національний арктичний науковий центр у Facebook.

Українські полярники в Антарктиді зустріли Великдень без карантину. Фото: FacebookУ повідомленні зазначено, що церква в Антарктиді є єдиним храмом Православної церкви України, в якому відбулося повноцінне богослужіння і віруючі змогли зустріти Великдень разом без карантинних обмежень.

Українські полярники в Антарктиді зустріли Великдень без карантину. Фото: FacebookСьогодні відбудеться ще одна дуже важлива подія. На станцію «Академік Вернадський» повинні прибути члени 25-ї української антарктичної експедиції, які будуть зимувати на південному континенті. Члени 24-ї української антарктичної експедиції тепер зможуть повернутися додому в Україну.



Українські полярники в Антарктиді зустріли Великдень без карантину. Фото: Facebook

Українські полярники в Антарктиді зустріли Великдень без карантину. Фото: FacebookЯк раніше писав «Ракурс», в Антарктиді на станції «Академік Вернадський» змушені затриматися члени 24-ї української антарктичної експедиції. Їх не можуть змінити члени 25-ї української антарктичної експедиції через коронавірусний карантин і скасування авіарейсів.

Джерело: Ракурс


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