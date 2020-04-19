Великдень. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n136982-ukrayinski-polyarnyky-v-antarktydi-vidsvyatkuvaly-velykden-bez-karantynu-foto.html

Ракурс

Великдень в Антарктиді на станції «Академік Вернадський» українські полярники зустріли без карантину. Антарктида залишається єдиним континентом у світі, де немає жодного випадку зараження коронавірусом.

На станції є власна церква Святого Володимира, у якій провів службу керівник 24-ї української антарктичної експедиції Ігор Дикий, повідомляє Національний арктичний науковий центр у Facebook.

У повідомленні зазначено, що церква в Антарктиді є єдиним храмом Православної церкви України, в якому відбулося повноцінне богослужіння і віруючі змогли зустріти Великдень разом без карантинних обмежень.

Сьогодні відбудеться ще одна дуже важлива подія. На станцію «Академік Вернадський» повинні прибути члени 25-ї української антарктичної експедиції, які будуть зимувати на південному континенті. Члени 24-ї української антарктичної експедиції тепер зможуть повернутися додому в Україну.

Як раніше писав «Ракурс», в Антарктиді на станції «Академік Вернадський» змушені затриматися члени 24-ї української антарктичної експедиції. Їх не можуть змінити члени 25-ї української антарктичної експедиції через коронавірусний карантин і скасування авіарейсів.