Пленки Ермака. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n138102-plenki-ermaka-rassledovat-delo-teper-budet-sbu-dokument.html

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«Пленки Ермака» теперь будет расследовать Служба безопасности Украины (СБУ). Материалы уголовного производства в отношении брата главы Офиса президента Дениса Ермака передали в этот правоохранительный орган.

Изначально уголовное производство расследовала Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), однако позже материалы передали в Нацполицию. После этого стало известно, что Нацполиция решила передать уголовное производство в СБУ. Об этом сообщает юридическая компания «Миллер» в Facebook, защищающая интересы народного депутата Гео Лероса, который обнародовал видеозаписи с Денисом Ермаком.

22 апреля заместитель генерального прокурора определил подследственность этого уголовного производства за главным следственным управлением Службы безопасности Украины. Таким образом, сейчас органом предварительного следствия, ответственным за расследование уголовного производства, является СБУ.

Учитывая, что САП передала материалы в Национальную полицию 17 апреля, дело было в Нацполиции меньше недели. Причины очередного изменения органа предварительного расследования не уточняются.

Напомним, ранее САП переквалифицировала дело о так называемых «пленках Ермака» со «злоупотребления влиянием» (ч. 2 ст. 369−2 Уголовного кодекса) на «мошенничество» (ст. 190 Уголовного кодекса).