Шмыгаль с третьей попытки рассказал, когда правительство создаст обещанные 500 тыс. рабочих мест. Фото: Кабмин

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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, во время часа вопросов к правительству не смог с первой попытки ответить на вопрос, когда в Украине будут созданы обещанные 500 тыс. рабочих мест. На соответствующий вопрос от нардепов он сначала сказал: «Даже не знаю, что вам ответить», после чего рассмеялся.

В дальнейшем ему еще раз задали этот вопрос, со второй попытки премьер дал более развернутый ответ. По словам Шмыгаля, программа создания 500 тыс. рабочих мест будет представлена ​​сегодня на заседании правительства.

Есть четкое понимание, в каких отраслях и где будут созданы эти 500 тыс. мест. Есть соответствующая программа. У нас на сегодня почти 500 тыс. зарегистрированных безработных, мы четко понимаем, где они (рабочие места — ред.) будут созданы. Они не будут созданы за один день, часть из них уже создана и создается, часть будет создана через неделю, часть — через месяц. Но наша задача на время выхода из карантина: обеспечить возможность всем зарегистрированным безработным украинцам получить работу, — рассказал Шмыгаль.

Еще позже он добавил, что коронавирусный кризис негативно повлиял на рынок труда. По предварительным прогнозам, уровень безработицы к концу года вырастет до 9,4%. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был на уровне 8,2%.

Шмыгаль отметил, что 154 тыс. вакансий будут открыты в рамках проекта «Большая стройка», который проходит по инициативе президента. Речь идет о сферах строительства дорог и транспортной инфраструктуры.

Напомним, Государственный центр занятости в этом месяце зарегистрировал дополнительно 140 тыс. безработных, потерявших работу из-за коронавирусного карантина.