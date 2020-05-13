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Шмыгаль с третьей попытки рассказал, когда правительство создаст обещанные 500 тыс. рабочих мест. Фото: Кабмин
Не знаю, что ответить: Шмыгаль в Раде с третьей попытки рассказал, когда создаст обещанные 500 тыс. рабочих мест (ВИДЕО)https://racurs.ua/n138106-ne-znau-chto-otvetit-shmygal-s-tretey-popytki-rasskazal-kogda-kabmin-sozdast-obeschannye-500-tys.htmlРакурс
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, во время часа вопросов к правительству не смог с первой попытки ответить на вопрос, когда в Украине будут созданы обещанные 500 тыс. рабочих мест. На соответствующий вопрос от нардепов он сначала сказал: «Даже не знаю, что вам ответить», после чего рассмеялся.
В дальнейшем ему еще раз задали этот вопрос, со второй попытки премьер дал более развернутый ответ. По словам Шмыгаля, программа создания 500 тыс. рабочих мест будет представлена сегодня на заседании правительства.
Есть четкое понимание, в каких отраслях и где будут созданы эти 500 тыс. мест. Есть соответствующая программа. У нас на сегодня почти 500 тыс. зарегистрированных безработных, мы четко понимаем, где они (рабочие места — ред.) будут созданы. Они не будут созданы за один день, часть из них уже создана и создается, часть будет создана через неделю, часть — через месяц. Но наша задача на время выхода из карантина: обеспечить возможность всем зарегистрированным безработным украинцам получить работу, — рассказал Шмыгаль.
Еще позже он добавил, что коронавирусный кризис негативно повлиял на рынок труда. По предварительным прогнозам, уровень безработицы к концу года вырастет до 9,4%. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был на уровне 8,2%.
Шмыгаль отметил, что 154 тыс. вакансий будут открыты в рамках проекта «Большая стройка», который проходит по инициативе президента. Речь идет о сферах строительства дорог и транспортной инфраструктуры.
Напомним, Государственный центр занятости в этом месяце зарегистрировал дополнительно 140 тыс. безработных, потерявших работу из-за коронавирусного карантина.