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Кличко вимагає відновити роботу метро в Києві з 25 травня, фото — "Українські Новини"
Кличко вимагає відновити роботу метро в Києві з 25 травняhttps://racurs.ua/ua/n138111-klychko-vymagaie-vidnovyty-robotu-metro-v-kyievi-z-25-travnya.htmlРакурс
Метро в Києві повинне запрацювати з 25 травня. З такою вимогою мер Києва Віталій Кличко звертатиметься до уряду.
Мер прагне дозволити відновити роботу в столиці не тільки метро, але й громадського транспорту. Таку позицію Кличко оприлюднив на брифінгу 13 травня.
Ми будемо зважати на ситуацію із розповсюдженням вірусу і сподіваємося, що вона не погіршиться, — пояснив мер і додав, що столична влада не хотіла закривати метро і трималася аж до того, поки Кабмін не ухвалив рішення про призупинення роботи метрополітену в кількох містах.
Кличко пояснив, що після пом’якшення карантину у столиці відбувається транспортний колапс, оскільки все більше людей повертається до роботи.
Мер вважає, що ідея про проїзд в метро за спецперепустками «абсолютно утопічна», оскільки це створить натовпи. Тому він наполягає на тому, що метро має відкритися для роботи в звичайному режимі і це нормалізує роботу всього громадського транспорту у столиці.
Кличко застеріг, що після відкриття метро кияни «не повинні кататися, як зазвичай».
Тут настає і ваша відповідальність — за дотримання дистанції, обов’язкову наявність маски, рукавичок, дотримання елементарних правил. І проїзд у транспорті тільки на роботу, в справах, за нагальної потреби, — пояснив мер.
Кличко розповів, що відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі буде непросто — для цього необхідний деякий час. Мер пообіцяв поступово нарощувати кількість передусім електротранспорту.
«Ракурс» писав, що сьогодні у Раді очільник Кабміну Денис Шмигаль повідомив, що наразі в уряді не обговорюють відновлення роботи громадського транспорту, оскільки це може «повернути ситуацію із коронавірусом до стану березня».