Антиколомойський законопроект ухвалила Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n138089-rada-uhvalyla-antykolomoyskyy-zakonoproekt.html

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«Антиколомойський» закон, який унеможливлює скасування націоналізації банків в Україні, ухвалили на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 травня. За законопроект № 2571-д у другому читанні та в цілому проголосували 270 нардепів. Урядовий проект закону унеможливлює скасування рішення НБУ про націоналізацію чи ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Перед голосуванням за цей законопроект до Ради прибув президент Володимир Зеленський. Під час своєї короткої промови він переконував нардепів у необхідності ухвалення так званого «антиколомойського» документа. Глава держави вважає це питанням захисту економіки та об'єднання «всієї країни і всіх партій».

«Антиколомойський» законопроект парламент розглядав за особливою скороченою процедурою, яка передбачала подачу нардепами у дводенний строк не більше п’яти пропозицій і поправок, не врахованих головним комітетом. Ініціаторам правок надавався час на виступ.

Закон № 2571-д надає НБУ необхідні інструменти впливу у банківській сфері і визначає особливості судового провадження у справах щодо оскарження його рішень щодо віднесення банку до категорії неплатоспроможних, відкликання ліцензії та ліквідації банку. Також екс-акціонери неплатоспроможних банків можуть отримати відшкодування завданих збитків тільки у грошовій формі. Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не буде підставою для його скасування. Тобто якщо банк визнали неплатоспроможним — він таким і лишається. Рішення суду про компенсацію колишнім власникам банків не звільняє їх від відповідальності за зловживання та незаконне виведення коштів із фінустанови. Суди не можуть ставити під сумнів експертизу профільних регуляторів — НБУ, Мінфіну або Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Нагадаємо, 30 березня Рада попередньо ухвалила законопроект про націоналізовані банки. Його ухвалення — одна з вимог Міжнародного валютного фонду для продовження подальшої співпраці з Україною. Відтепер олігарх Ігор Коломойський не зможе отримати ані «ПриватБанк», ані багатомільярдну компенсацію за нього. Водночас 6 квітня група депутатів внесла в документ понад 16 тис. правок (особливо «відзначилися» позафракційний нардеп Антон Поляков та нардепи від «Слуги народу» Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк і Олег Дунда).