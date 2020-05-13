Антиколомойский законопроект приняла Верховная Рада

https://racurs.ua/n138089-rada-prinyala-antikolomoyskiy-zakonoproekt.html

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«Антиколомойский» закон, который делает невозможной отмену национализации банков в Украине, приняли на внеочередном заседании Верховной Рады 13 мая. За законопроект № 2571-д во втором чтении и в целом проголосовали 270 нардепов. Правительственный проект закона исключает отмену решения НБУ о национализации или ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

Перед голосованием за этот законопроект в Раду прибыл президент Владимир Зеленский. В ходе своей краткой речи он убеждал нардепов в необходимости принятия так называемого «антиколомойского» документа. Глава государства считает это вопросом защиты экономики и объединения «всей страны и всех партий».

«Антиколомойский» законопроект парламент рассматривал по особой сокращенной процедуре, которая предусматривала подачу нардепами в двухдневный срок не более пяти предложений и поправок, не учтенных главным комитетом. Инициаторам поправок предоставлялось время на выступление.

Закон № 2571-д предоставляет НБУ необходимые инструменты влияния в банковской сфере и определяет особенности судебного производства по делам об обжаловании его решений при отнесении банка к категории неплатежеспособных, отзыве лицензии и ликвидации. Также экс-акционеры неплатежеспособных банков могут получить возмещение причиненных убытков только в денежной форме. Признание незаконным решения о выводе банка с рынка не будет основанием для его отмены. То есть если банк признали неплатежеспособным — он таким и остается. Решение суда о компенсации бывшим владельцам банков не освобождает их от ответственности за злоупотребление и незаконное выведение средств из финучреждения. Суды не могут ставить под сомнение экспертизу профильных регуляторов — НБУ, Минфина или Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Напомним, 30 марта Рада предварительно одобрила законопроект о национализации банков. Его принятие — одно из требований Международного валютного фонда для продолжения дальнейшего сотрудничества с Украиной. Теперь олигарх Игорь Коломойский не сможет получить обратно «ПриватБанк» или многомиллиардную компенсацию за него. В то же время 6 апреля группа депутатов внесла в документ более 16 тыс. поправок (особенно «отличились» внефракционный нардеп Антон Поляков и нардепы от «Слуги народа» Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк и Олег Дунда).