Коронавирус в Киеве

https://racurs.ua/n138110-v-kieve-pochti-2-tys-bolnyh-covid-19-klichko-proinspektiroval-bolnicu-dlya-inficirovannyh-detey.html

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Коронавирус в Киеве диагностирован уже в 1 тыс. 960 человек. За последние сутки в столице зарегистрировали 30 новых случаев заболевания, среди заболевших один медик.

Заболели семь женщин в возрасте от 21 до 82 лет и девять мужчин от 39 до 81 года. Также среди новых больных четверо детей 8−14 лет. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко 13 мая во время ежедневного онлайн-брифинга.

В больницы столицы госпитализировали пять пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за весь период эпидемии в столице зарегистрировано 40 летальных случаев. В то же время выздоровел за минувшие сутки 31 человек. В целом коронавирус одолели 169 жителей столицы.

Несмотря на десятки новых больных, в Киеве ослабили карантин. Сегодня уже работает 31 продовольственный рынок. Также открылись стоматологии, но они должны работать с соблюдением санитарных норм.

Также мэр города показал, как проинспектировал Киевскую городскую детскую инфекционную больницу, где лечат больных коронавирусом детей. В столице зарегистрировано 126 больных детей, в больницах находятся 17 из них.

Сначала Кличко подарил медсестрам больницы цветы, ведь приезжал к ним в День медицинской сестры. После этого мэр вошел в здание и надел защитный костюм.

Врачи рассказали, что в больнице есть 15 инфекционных боксов, все они сейчас заполнены больными детьми и пациентами с подозрением на коронавирус. Сам бокс — это большое помещение с отдельным санузлом и санитарной комнатой. Они имеют как внутренний, да и внешний вход.

Отмечается, что все дети переносят болезнь нормально, их состояние здоровья среднее, тяжелых больных в больнице нет. У врачей достаточно средств защиты.

Напомним, в Киеве с сегодняшнего дня заработали еще 29 продовольственных рынков.