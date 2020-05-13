Экономический кризис спровоцировал резкое падение ВВП Украины в первом квартале. Фото: Финам

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Ракурс

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, наносит сокрушительный удар по экономикам даже самых развитых стран мира. По предварительным оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ВВП Украины за первый квартал 2020 года снизился на 1,2%.

В министерстве отметили, что падение экономики было прогнозируемым. Сведения опубликованы на сайте ведомства.

В сообщении указано, что данное падение ВВП является лишь первым последствием коронавирусного экономического кризиса.

Кроме того, в Международном валютном фонде заявили, что прежние экономические прогнозы оказались слишком оптимистичными. На это указывают новые данные, которые получает МВФ, пишет Reuters.

В МВФ заявили, что в июне экономические прогнозы будут пересмотрены и они будут намного хуже предыдущих.

По прогнозам МВФ, развивающимся странам для преодоления кризиса понадобится около 2,5 трлн долл. дополнительной финансовой помощи.

Как ранее писал «Ракурс», по прогнозам МВФ, которые были сделаны в апреле, ВВП Украины по итогам 2020 года может упасть на 7,7%. Ранее эксперты МВФ считали, что украинская экономика в 2021 году сможет вернуться к умеренному росту ВВП на уровне 3,6%.

В последнем экономическом прогнозе МВФ также было указано, что мировая экономика в этом году упадет на 3%, а это самый низкий показатель со времен Великой депрессии.