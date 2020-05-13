МВФ получил 1,5 млрд грн компенсации из-за невыполнения Киевом условий программы - Смолий

https://racurs.ua/n138108-ukraina-vyplatila-1-5-mlrd-grn-iz-za-nevypolneniya-usloviy-programmy-mvf-smoliy.html

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Международный валютный фонд за последние четыре года получил 1,5 млрд грн комиссионного вознаграждения от Украины из-за невыполнения условий пересмотра кредитной программы. Об этом во время сегодняшнего внеочередного заседания Верховной Рады заявила нардеп от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк. Глава Нацбанка Яков Смолий прокомментировал эту информацию.

Уплата комиссионного вознаграждения МВФ из-за неиспользованных кредитов — это мировая практика. Это условие МВФ и стоимость обслуживания кредитов заложена в договор между Украиной и Фондом. В случае выборки этих средств мы ничего не платим. Но в связи с тем, что Украина не выполнила условия пересмотра программы МВФ, мы вынуждены были заплатить это комиссионное вознаграждение, — рассказал Смолий во время сегодняшнего выступления за трибуной Рады.

Напомним, сегодня парламент заслушал отчет работы НБУ. По данным СМИ, доклад главы Нацбанка Смолия может стать стартом для процедуры его отставки в угоду олигарху Игорю Коломойскому, который стремится изменить руководство Нацбанка на более лояльное. У Зеленского якобы не планируют «как-то серьезно трогать олигарха», поэтому никто не инициирует процесс конфискации его активов в счет долгов перед «ПриватБанком» и НБУ.