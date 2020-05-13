МВФ отримав 1,5 млрд грн компенсації через невиконання Києвом умов програми — Смолій

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Міжнародний валютний фонд за останні чотири роки отримав 1,5 млрд грн комісійної винагороди від України через невиконання умов перегляду кредитної програми. Про це під час сьогоднішнього позачергового засідання Верховної Ради заявила нардеп від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк. Глава Нацбанку Яків Смолій прокоментував цю інформацію.

Сплата комісійної винагороди МВФ за невикористані кредити — це світова практика. Це є умови МВФ і вартість обслуговування кредитів закладена в договір між Україною та Фондом. В разі виборки цих коштів ми нічого не платимо. Але у зв’язку з тим, що Україна не виконала умови перегляду програми МВФ, ми змушені були заплатити цю комісійну винагороду, — розповів Смолій під час сьогоднішнього виступу за трибуною Ради.

Нагадаємо, сьогодні парламент заслуховував звіт роботи НБУ. За даними ЗМІ, доповідь глави Нацбанку Смолія може стати стартом для процедури його відставки на догоду олігарху Ігорю Коломойському, який прагне змінити керівництво Нацбанку на більш лояльне. У Зеленського нібито не планують «якось серйозно чіпати олігарха», процес конфіскації його активів в рахунок боргів перед «ПриватБанком» і НБУ ніхто не ініціює.