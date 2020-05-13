Економічна криза спровокувала різке падіння ВВП України у першому кварталі. Фото: Фінам

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Ракурс

Економічна криза, яка викликана пандемією коронавірусу, завдає нищівного удару по економікам навіть найрозвиненіших країн світу. За попередніми оцінками Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, ВВП України за перший квартал 2020 року знизився на 1,2%.

У міністерстві відзначили, що падіння економіки було прогнозованим. Відомості опубліковані на сайті відомства.

У повідомленні зазначено, що дане падіння ВВП є лише першим наслідком коронавірусної економічної кризи.

Крім того, у Міжнародному валютному фонді заявили, що колишні економічні прогнози виявилися занадто оптимістичними. На це вказують нові дані, які отримує МВФ, пише Reuters.

У МВФ заявили, що у червні економічні прогнози будуть переглянуті і вони будуть набагато гіршими за попередні.

За прогнозами МВФ, країнам, що розвиваються, для подолання кризи знадобиться близько 2,5 трлн дол. додаткової фінансової допомоги.

Як раніше писав «Ракурс», за прогнозами МВФ, які були зроблені у квітні, ВВП України за підсумками 2020 року може впасти на 7,7%. Раніше експерти МВФ вважали, що українська економіка у 2021 році зможе повернутися до помірного зростання ВВП на рівні 3,6%.

В останньому економічному прогнозі МВФ також було зазначено, що світова економіка цього року впаде на 3%, а це найнижчий показник із часів Великої депресії.