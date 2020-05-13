Коронавірус у Києві

https://racurs.ua/ua/n138110-u-kyievi-mayje-2-tys-hvoryh-na-koronavirus-klychko-proinspektuvav-likarnu-dlya-infikovanyh-ditey.html

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Коронавірус у Києві діагностований вже у 1 тис. 960 осіб. За останню добу у столиці зареєстрували 30 нових випадків захворювання, серед них один медик.

Захворіли семеро жінок віком від 21 до 82 років та дев’ятеро чоловіків від 39 до 81 року. Також серед нових хворих четверо дітей 8−14 років. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко 13 травня під час щоденного онлайн-брифінгу.

До лікарень столиці госпіталізували п’ятеро пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. За минулу добу в Києві від коронавірусу померли двоє людей. Загалом за весь період епідемії у столиці зареєстровано 40 летальних випадків. Водночас одужала за минулу добу 31 особа. Загалом коронавірус подолали 169 мешканців столиці.

Попри десятки нових хворих у Києві послабили карантин. Сьогодні вже працює 31 продовольчий ринок. Також відкрилися стоматології, але вони мають працювати з дотриманням санітарних норм.

Також мер міста показав, як проінспектував Київську міську дитячу інфекційну лікарню, де лікують хворих на коронавірус дітей. У столиці зареєстровано 126 хворих дітей, у лікарнях перебувають 17 із них.

Спершу Кличко подарував медсестрам лікарні квіти, адже приїжджав до них у День медичної сестри. Після цього мер увійшов до будівлі та надягнув захисний костюм.

Лікарі розповіли, що у лікарні є 15 інфекційних боксів, усі вони наразі заповнені хворими дітьми і пацієнтами з підозрою на коронавірус. Сам бокс — це велике приміщення з окремим санвузлом та санітарною кімнатою. Вони мають як внутрішній, та і зовнішній входи.

Зазначається, що усі діти переносять хворобу нормально, їхній стан здоров’я середній, важких хворих у лікарні немає. У лікарів достатньо засобів захисту.

Нагадаємо, у Києві з сьогоднішнього дня запрацювали ще 29 продовольчих ринків.