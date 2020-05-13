Верховная Рада с 18 мая переходит на обычный режим работы

https://racurs.ua/n138095-nardepy-snyali-karantin-v-verhovnoy-rade.html

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Верховная Рада во время внеочередного заседания в среду поддержала постановление о снятии карантина в стенах парламента и с 18 мая возвращается к обычному режиму работы. Проект постановления № 3434, автором которого является лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, за основу и в целом поддержал 251 парламентарий.

Основной целью принятия постановления является возобновление работы Верховной Рады в обычном режиме для обеспечения законодательного процесса и организации работы парламента согласно положениям Конституции, регламенту ВР и календарному плану проведения третьей сессии Рады девятого созыва, — говорится в пояснительной записке к документу.

Принятое сегодня постановление вносит изменения в постановление Рады № 534-IX от 17 марта, которое регулировало работу парламента в период действия карантина в Украине.

Предусмотреть, что с 18 мая Верховная Рада работает согласно календарному плану проведения третьей сессии ВР, — говорится в проекте постановления.

Напомним, карантин в связи с пандемией коронавируса в Украине был введен 12 марта. Затем Кабмин несколько раз продлевал его действие и вводил новые ограничительные меры. С 11 мая Украина перешла на адаптивный карантин — некоторые ограничения были сняты, однако сам коронавирусный карантин продлили до 22 мая. Недавно в правительстве заговорили и о дальнейшем продлении действия ограничительных мер.